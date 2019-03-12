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220.00 руб.
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Производство упаковки и материалов
У нас вы можете заказать коробки на заказ, купить плёнку ПВХ или двухслойный МГК,
или купить готовые коробки.
Производство упаковки на заказ
Мы производим упаковку на заказ из картона, МГК, ПВХ по индивидуальным размерам.
Производство материалов
Вы можете приобрести у нас плёнку ПВХ от 50 до 700 мкм. Мы продаём плёнку как в ролях, так и в листах. Можем нарезать под формат.
Продажа готовой упаковки
Мы открыли интернет-магазин готовой упаковки. Большой ассортимент и низкие цены приятно удивят Вас!