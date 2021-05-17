Скупка б/у паллетов и прием поддонов

Паллеты из дерева — транспортировочная тара, которая нашла свое применение в грузоперевозках, организации складского хранения и доставке товаров до точки сбыта.

Без практичных и недорогих поддонов для решения повседневных задач не могут обойтись производства, торговые точки и транспортные компании. Они пользуются спросом, благодаря своим качественным характеристикам: прочности и долговечности (до 9 применений). После такого количества использований их необходимо утилизировать или провести восстановительные работы.

Вне зависимости от выбранного варианта владелец тары должен потратить средства и дополнить сумму из своего бюджета, чтобы купить новые паллеты. Наиболее экономичное решение — приобретение поддонов в специализированных пунктах приема. Их существование доказывает, что паллеты будут полезны даже после выхода из строя.

Мы можем приобрести деревянную тару б/у или новую по выгодной цене. Для того чтобы нашим клиентам было комфортнее сотрудничать с компанией, предлагаем воспользоваться услугами вывоза на территории г. Чехова и г. Серпухова.

Для кого продажа паллет актуально?

Продажа паллет подойдет в нескольких случаях:

— Необходимость приобрести новые поддоны с наименьшими затратами;

— На складских площадях сосредоточено избыточное количество тары, которая не используется по назначению;

— Деятельность компании под угрозой наложения штрафов за несоблюдение требований пожарной и экологической безопасности;

— Вы не хотите тратить время и силы на самостоятельную утилизацию б/у паллета.

Наша компания рада предложить клиентам оптимальные решения для любых ситуаций. Купим поддоны и паллеты в любом объеме и состоянии.

Где продать поддоны в г. Чехов и г. Серпухов?

Скупка деревянных паллет производится в специально оборудованных пунктах, их вывоз возможен с любого объекта г. Чехова и г. Серпухова. Наш специалист выезжает по указанному адресу для проведения оценки.

После оценки состояния тары мы согласуем цену и покупаем ее. Если тары не так много, то вы можете сами доставить ее в наш пункт. Большие объемы поддонов вывозятся силами нашего автопарка.

После скупки б/у поддонов мы проводим реставрацию изделий, чтобы их можно было использовать повторно. Для этого используем современное производительное оборудование. После восстановления паллеты соответствуют отечественным и мировым стандартам качества, их можно вновь использовать для хранения и доставки грузов.

Какие паллеты мы скупаем?

Мы готовы приобрести у вас деревянные поддоны следующих видов и параметров:

— Новые и б/у поддонов вне зависимости от грузоподъемности (1200х1000, 1200х800);

— Европоддоны, обладающие соответствующей маркировкой и прошедшие фитосанитарную обработку после применения для международных грузоперевозок;

— Изделия с облегченной или усиленной конструкцией;

— Тару, изготовленную по индивидуальным параметрам.

Наша компания приобретает тару в любом состоянии. Высоко оцениваются поддоны первого класса, которые были в обороте 1-2 раза, сохранившие привлекательный внешний вид и не реставрированные ранее. Дешевле стоит тара второго класса, бывшая в эксплуатации более 3 циклов, как правило, она имеет дефекты и требует ремонта.

Скупка паллет. Требования

Для того чтобы сократить время, которое займет процесс скупки, мы рекомендуем предварительно отсортировать изделия по критерию технического состояния. Обязательный перечень условий, который должен быть соблюден:

— Полотно поддона должно обладать полным комплектом досок;

— Должны быть все шашки;

— Наличие клейм и маркировок.

Формирование стоимости происходит, исходя из оценки сорта, внешнего вида, состояния и степени износа изделия. Оптовые клиенты смогут ощутить еще более выгодные условия сотрудничества. Наш автотранспорт готов вывезти тару с объектов, расположенных в г. Чехов и г. Серпухов.

Мы принимаем деревянные поддоны бу у нас на складе в Московской области, Чеховский район ориентир д. Плешкино.

Если вы хотите выгодно продать поддоны и освободить пространство на предприятии, то мы готовы помочь вам в решении этих задач. Не тратьте время на поиск альтернативных предложений, звоните нашим менеджерам

по тел: 8 (977) 553-77-90 или отправляйте заявку на почту: lider—td@bk.ru.