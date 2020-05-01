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Самосборный короб представляет собой заготовку из картона, в которой на месте сгибов имеются специальные канавки. Чтобы собрать ее не требуется особых усилий, материалов или дополнительных принадлежностей, понадобится лишь скотч, либо обычный клей.

Простота и удобство картонной упаковки

Заготовки выполняются согласно параметрам, указанным клиентом, и могут иметь соответствующий дизайн, толщину и размер. Таким образом, гофрокороб адаптируется под определенный товар, в зависимости от его специфики.

Обычно самосборный короб используется для следующих целей:

продажа товаров в розницу и оптом;

транспортировка готовых изделий или их деталей;

сортировка товаров.

Преимущества использования самосборных гофрокоробов при транспортировки очевидны – они позволят сэкономить время на погрузке и разгрузке продукции и не подведут в дороге, так как данный вид упаковки надежен и достаточно прочен.

Применение коробок в сортировке удобно, если заказать их со специальной маркировкой или фирменными логотипами или просто белые.

Если коробки из гофрокартона будут использоваться для торговых целей, то существуют разные варианты их обработки на выбор покупателя:

нанесение логотипа по желанию клиента;

украшение тиснением;

нанесение трафаретной печати или рисунка.

Неоспоримые преимущества гофротары

Товар, упакованный в коробки из гофрокартона, легко составляется в штабеля, что позволяет отводить под него минимальное количество места на складе или компактно умещать в кузове грузовика, чем, например, если перевозить его в пакетах или мешках. Этот вид тары отличается небольшим весом, в отличие от пластиковых или металлических вариантов упаковки, поэтому его легче транспортировать.

В самосборные короба из картона можно упаковывать продукцию, имеющую нестандартную форму или размер, так как самосборная коробка легко адаптируются под товар. В целом, можно выделить ряд преимуществ, которыми они обладают:

удобно перевозить, хранить и доставлять товар;

коробки быстро и легко собираются;

такая тара прочна и ее можно использовать повторно;

на гофрокороба можно наносить маркировку или логотип;

цена картонных коробок гораздо доступнее, поэтому их проще купить, нежели другие виды упаковки.

Мы ценим каждого клиента

У нас можно заказать гофрокороба самосборные в любом количестве, и заказ будет изготовлен в кратчайшие сроки. А определиться с подробностями помогут наши специалисты, они же могут ответить на возникшие у клиента вопросы. Мы устанавливаем демократичные цены на продукцию из картона, что позволяет купить ее у нас в нужном количестве без лишних затрат. Причем для продажи предусмотрен не только опт, но и розница. Наша компания ценит своих клиентов, своевременно выполняет заказы и доставляет продукцию.