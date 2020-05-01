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> Пакеты
Пакеты
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ВП Пакет Трехслойный (10см*10см)
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5.80
р
уб.
ВП пакет трехслойный (15см*15см)
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7.50
р
уб.
ВП Пакет Трехслойный (20см*20см)
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8.60
р
уб.
ВП Пакет Трехслойный (15см*20см)
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8.20
р
уб.
ВП пакет трехслойный (25см*25см)
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8.90
р
уб.
Пакеты для мусора 60 л. (60*70) 20 мкм
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37.00
р
уб.
Пакеты для мусора 240 л. (90*140) 30 мкм
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90.00
р
уб.
Пакеты для мусора 220 л. (90*130) 50 мкм
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110.00
р
уб.
Зип пакеты 20*10 40 мкм
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1.80
р
уб.
Зип пакеты 10*8 50 мкм
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1.30
р
уб.
Пакеты с зип замком 12*8 80 мкм
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1.90
р
уб.