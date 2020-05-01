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Скотч – один из наиболее популярных упаковочных материалов. Он представляет собой разновидность самоклеющейся ленты, и имеет широкое применение в различных сферах деятельности – промышленность, быт, строительство, а не только упаковка.

Характеристики скотча

Одно из предназначений скотча – упаковка картонных и бумажных коробов. Но он также может скреплять края, изготовленные из пластика и иных материалов. Для этого рулонный скотч должен обладать следующими характеристиками:

высоким показателем клейкости;

повышенной прочностью;

отличной морозоустойчивостью.

Самыми высокими показателями клейкости отличаются упаковочные скотчи с клеевой основой из натурального каучука. Температурный режим использования таких скотчей – от минус 20 до плюс 50 градусов. Обычно такой скотч применяется на производстве. Самую низкую морозоустойчивость имеет лента упаковочная с акриловой клеевой основой. Купить его для упаковки можно в диапазоне температур от 0 до +25 градусов. Как правило, стоит этот скотч недорого, а применяется для бытовых нужд.

Сфера применения

Использование широкого скотча дает возможность эффективно упаковывать и доставлять по месту назначения продукцию наших клиентов.

Мы предлагаем качественный скотч, отличающийся довольно долгим периодом службы. Благодаря его использованию любые товары и грузы можно не только перемещать, но и надежно хранить в коробах. Рабочие качества нашей продукции сохраняются даже в условиях больших перепадов температур. От толщины клейкого слоя зависят адгезивные возможности скотча, а от общей толщины ленты – его прочность.

Упаковочный скотч состоит из полипропиленового полотна и клеевого слоя. При выборе клейкой ленты ориентируются на сферу ее применения, так как это имеет непосредственное отношение к толщине клеевого слоя и пленки.

У нас также можно приобрести малярный скотч по низкой цене, чтобы использовать его во время покраски для защиты поверхностей от попадания краски.

Типы клеевой основы пленки бывают следующими:

натуральный каучук;

синтетический;

акриловый.

Изготовление скотча упаковочного в рулонах происходит ручным или машинным способом. В нашем случае используется специальное оборудование, позволяющее автоматизировать производство и повысить эффективность процесса. Наша продукция в г. Москва и Московской области отличается высоким качеством, прочностью и надежностью, а также невысокой ценой.

Какой скотч можно купить у нас

В нашем ассортименте по низкой цене качественная клейкая лента различных видов:

упаковочный скотч;

малярный скотч;

прозрачный скотч;

скотч с логотипом.

У нас можно заказать любое количество ленты, при этом стоимость не выйдет за рамки разумных пределов. Мы учитываем все пожелания наших клиентов и выполняем заказ в самые короткие сроки. Наши менеджеры в Москве и Московской области проконсультируют по любым вопросам, касающимся заказа, и помогут выбрать оптимальный вариант нашей продукции для потребностей заказчика.